Avrupa piyasaları açılış öncesinde yükseldi Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD´nin Çin ve Meksika ile ilgili olumlu açıklamaları etkisiyle ticaret gerginliklerinin hafiflemesi sebebiyle, Birleşik Krallık´tan gayrisafi yurtiçi hasıla, ticaret dengesi ve sanayi üretimi verileri öncesinde yükseldi.