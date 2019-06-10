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Avrupa piyasaları açılış öncesinde yükseldi

Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD´nin Çin ve Meksika ile ilgili olumlu açıklamaları etkisiyle ticaret gerginliklerinin hafiflemesi sebebiyle, Birleşik Krallık´tan gayrisafi yurtiçi hasıla, ticaret dengesi ve sanayi üretimi verileri öncesinde yükseldi.

  • DHA
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Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
 
- FTSE yüzde 0.45 ve
 
- CAC yüzde 0.36 arttı.
 
Euro, dolar karşısında yüzde 0.26 düşüşle 1.1304 düzeyine ve sterlin, dolar karşısında yüzde 0.25 düşüşle 1.2703 düzeyine geriledi.

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