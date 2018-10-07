Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye atkı-bere siparişi yağıyor 

Ünlü tekstil firmalarından Granz Tekstil’in sahibi Hüseyin Yolcu, Avrupalı tüketicinin Türk ürünlerini talep ettiğini belirtti.

2 KAT İHRACAT

Avrupa’nın birçok ülkesine ihracat yaptıklarını anlatan Yolcu ‘’Uzun yıllardır Avrupa’nın bir çok ülkesine atkı ve bere ihracatımız mevcut. Özellikle son yıllarda İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya hatta İsviçre gibi Avrupa’nın beşiği olan ülkelere geçen yıla oranla ihracatımız yüzde 70 oranında bir artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl 500 bin parça olan malımızı bu yıl 850 bin parça olarak ürettik. Gelen yoğun talepleri karşılamak için üretim kapasitemizi arttırdık” dedi. “Kışın çok sert geçtiği bu ülkelerde insanlar bizim ürünlere çok rağbet gösteriyor” diyen Yolcu, “Yılbaşı öncesinde birbirlerine en çok verdikleri hediyelerin başında, atkı ve bereler geliyor. Tasarımlarımızı ve renk skalamızı çoğaltarak ürün zenginliğimizi en üst seviyelere taşıdık. Avrupa’nın haricinde Ortadoğu ve Afrika ülkelerine de hatırı sayılır ihracatımız var. İihracat hedeflerimizi iki katına çıkartma planlarımız var” dedi.