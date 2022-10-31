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Ekonomi

Avrupa ülkesinden nükleer kararı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin nükleer enerji programı kapsamında toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğini söyledi.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 10:34 - Güncelleme:
Avrupa ülkesinden nükleer kararı
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Polonya Haber Ajansına (PAP) göre, Morawiecki enerji güvenliği için nükleerin önemli olduğunu ifade etti.

Morawiecki, nükleer santrallerin ülkenin piyasa ve borsadan bağımsız olmasını sağlayacağını belirterek, "Toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğiz." dedi.

Nükleer enerjiye yapılan yatırımın Polonya'nın yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmeyeceği anlamına gelmediğini aktaran Morawiecki, "Ancak bugün kömürle sağlanan istikrarlı enerjiye ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Polonya'nın ilk nükleer santralinin, ABD merkezli nükleer enerji şirketi Westinghouse Electric Company tarafından inşa edileceği 28 Ekim'de duyurulmuştu.

İnşasına 2026'da başlanacak nükleer santralde ilk reaktörün 2033'te faaliyete geçmesi bekleniyor.

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