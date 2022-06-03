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Ekonomi

Avrupa ülkesinden vatandaşlara ısınma öneri: Odun toplayın

Polonyalı yetkililer, enerji maliyetlerinin artması üzerine, vatandaşlarına ormanlık alandan yakacak odun bulanabileceğini hatırlattı.

AA3 Haziran 2022 Cuma 18:00 - Güncelleme:
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawieck, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının, enerji maliyetlerini artırdığını söyledi.

Morawieck, söz konusu durumu, Putin'in neden olduğu enflasyon (Putinenflasyon) olarak nitelendirdi.

Ülkede enerji maliyetlerinin artması üzerine yetkililer, Polonyalılara evlerini ısıtmak için ormandan yakacak odun toplanabileceği önerisinde bulundu.

Söz konusu öneri, muhalefet tarafından "hükümetin ekonomi ile baş edemediğinin işareti" olarak değerlendirildi.

Ülkede, yakıt fiyatlarının litresinin 1,87 doların üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı.

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