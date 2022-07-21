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Ekonomi

Avrupa'da gaz fiyatları düştü

Kuzey Akım'dan akışın başlamasıyla Avrupa'da gaz fiyatları düştü.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
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Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 146 avroya geriledi.

Rus gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışının başlamasıyla doğal gaz fiyatları düşüşe geçti.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 155 avrodan kapanmıştı.

Avrupa için önemli bir doğal gaz boru hattı olan Kuzey Akım 1'de planlı bakımların tamamlanarak akışın başlamasıyla doğal gazın megavatsaat başına fiyatı bugün saat 09.18 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 5,8 düşüşle 146 avroya geriledi.

  • Kuzey Akım
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