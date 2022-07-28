Avrupa'da gündem Rus gazı

Rus enerji şirketi Gazprom, pazartesi günü Kuzey Akım için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun teknik nedenlerden ötürü durdurulduğunu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurdu.

27 Temmuz'dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceğini bildiren şirket, böylece hattın sevkiyat kapasitesinin yüzde 20'ye düşeceğini açıkladı.

Şirket 15 Haziran'da da Siemens'e ait bir türbinin Kanada'daki bakımlarının ardından Rusya'ya yeniden teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını yüzde 60 düşürmüştü.

- AB GEÇEN YIL RUSYA'DAN 155 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ İTHAL ETTİ

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, AB geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküp doğal gaz ithal etti. Bu miktarın 15 milyar metreküpünü LNG ithalatı oluşturdu. Rusya'nın AB'nin toplam gaz ithalatındaki payı yüzde 45 olurken, toplam gaz tüketimindeki payı yüzde 40 olarak hesaplandı.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel verilerine göre ise geçen yıl Estonya, Finlandiya ve Bulgaristan gaz ithalatının tamamını Rusya'dan karşıladı.

Letonya'nın gaz ithalatında Rus gazının payı yüzde 97,5 olurken, bunu yüzde 86,1 ile Slovakya, yüzde 81,3 ile Polonya, yüzde 80,2 ile Avusturya ve yüzde 79,5 ile Slovenya izledi.

Macaristan'ın gaz ithalatında Rusya'nın payı yüzde 78 olurken, Litvanya'da bu oran yüzde 68,9, Almanya'da yüzde 53,7, Çekya'da yüzde 53,5, Danimarka'da yüzde 34,8, İtalya'da yüzde 33,4, Romanya'da yüzde 30, Hırvatistan'da yüzde 27,8, Yunanistan'da yüzde 18,9 ve Lüksemburg'da yüzde 13,8 olarak kayıtlara geçti.

Rus gazının Fransa'nın doğal gaz ithalatındaki payı yüzde 7,6 olurken, bu oran Hollanda'da yüzde 5,2, Belçika'da yüzde 3,5, İspanya'da yüzde 0,5 ve İrlanda'da ise yüzde 0,1 oldu.

- BULGARİSTAN, POLONYA, FİNLANDİYA, DANİMARKA VE HOLLANDA'YA GAZ SEVKİYATI DURDU

Öte yandan, Moskova, rubleyle ödeme yapmayı reddettikleri gerekçesiyle bazı AB üyesi ülkelere doğal gaz tedarikini tamamen durdurduğunu açıkladı.

Gazprom, bu kapsamda ilk olarak Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını 27 Nisan itibarıyla tümüyle kestiğini duyurdu.

Şirket, aynı gerekçeyle 20 Mayıs itibarıyla da Finlandiya'ya, takip eden günlerde ise Danimarka ve Hollanda'ya doğal gaz tedarikini durdurdu.

- TASARRUF TEDBİRLERİ GÜNDEMDE

Rus gazına bağımlılığını yıl sonuna kadar üçte iki azaltmayı hedefleyen AB, LNG alımını ve Norveç, Cezayir ve Azerbaycan gibi diğer kaynak ülkelerden gaz tedarikini artırmayı planlıyor.

AB Rusya'dan doğal gaz arzıyla ilgili sorunlar nedeniyle kış için yüzde 15'lik tasarruf hedefi koyarken, durumdan önemli ölçüde etkilenecek Almanya, Fransa gibi ülkeler, daha düşük derecelerde ısınma, klima kullanımını azaltma, toplu taşıma ve bisiklet tercih etme gibi önlemler sunuyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rus gazının tamamen kesintiye uğraması olasılığına hazırlanılması gerektiğini belirterek, bütün üye ülkelerin gaz talebini azaltması, daha fazla gaz depolaması ve bu durumdan daha fazla etkilenen üyelerle gazı paylaşması çağrısında bulunmuştu.