Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Avrupa´da piyasalar seneyi karışık kapadı

Avrupa´da hisse senedi piyasaları yılın son gününü karışık tamamladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Açılış öncesi işlemlerde, ABD´nin Çin´e uygulanan ek gümrük vergilerinden bini aşkın ürünü muaf tutacağı haberiyle, yükselişe geçen ABD hisse senedi piyasaları etkisiyle CAC40 yüzde 1.12 yükselirken, FTSE 100 yüzde 0.09 düşerek ekonomik krizden bu yana en kötü yılını tamamladı.
 
Euro dolara karşı yüzde 0.11 kazanımla 1.1454´e yükselirken, sterlin karşısında ise yüzde 0.68 kayıpla 0.8948´e geriledi.
 
ABD piyasaları da açılış öncesi işlemlerde, ABD´nin Çin´e uygulanan ek gümrük vergilerinden 1,000'i aşkın ürünü muaf tutacağı haberiyle yükselişe geçerek, Noel tatili sonrası başlayan yükselişlerini sürdürdü.
 
Açılış öncesi işlemlerde, Dow Jones yüzde 0.89, Nasdaq yüzde 0.86 ve S&P 500 yüzde 0.79 değer kazandı. Euro dolar paritesi ise yüzde 0.18 artışla 1.1463 düzeyindeydi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

ABD'yi tedirgin eden uçak

ABD'yi tedirgin eden uçak

'Fatih'ten umutluyuz sondajlar hızlanacak'

'Fatih'ten umutluyuz sondajlar hızlanacak'

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA