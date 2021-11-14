star.com.tr 14 Kasım 2021 Pazar 16:23 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 16:28

Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu gaz sahası ülkemiz için büyük heyecan oluştururken Yunanistan basınında da yankı buldu.

Yunan basınında, "Türkiye, "mahallemizde" yeni alanlarda gaz çıkarmaya hazırlanıyor" manşetiyle servis edilen haberde, Karadeniz'de bulunan büyük Sakarya Gaz Sahası'nın 2024'te pompalanmaya başlayacağı belirtildi.

Ağustos 2020'de keşfedilen doğalgaz sahasının 2024'te işletmeye açılması planlanırken hem bölgede hem de Karadeniz'de yapılan ön araştırmalar, yılın dünyada derin denizlerdeki en büyük, tüm gaz keşifleri arasında ise ikinci en büyük keşfi olarak kayıtlara geçmişti. Uluslararası Enerji Ajansı, keşfin potansiyel ekonomik büyüklüğünün 80 milyar doların üzerinde olduğunu hesapladı.

405 MİLYAR METREKÜPLÜK GAZ KEŞFEDİLMİŞTİ

Devlete ait Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sahibi olduğu ve işlettiği Türkiye'nin ilk milli sondaj kulesi Fatih, geçen yıl Zonguldak'ta Sakarya doğalgaz sahası içinde bulunan Tuna-1 kuyusunda 405 metreküplük gaz keşfetti.

DOĞU TRAKYA'DA 600 MİLYON METREKÜP KEŞFEDİLDİ

Doğu Trakya Havzası'nda faaliyet gösteren petrol ve gaz şirketi Valeura Enerji, geçtiğimiz çeyreğin finansal sonuçlarını sunarak, bölgedeki mevduatlarını daha da geliştirmeyi planladığını birkaç gün önce duyurdu. Sahip olduğu üç arama ruhsatı 27 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olup, Türk ruhsatı şartlarına göre şirket, iş programı taahhütleri ile bu varlıkları beş yıla kadar daha elinde tutma imkanına sahip. Şirket, 2017 yılında bölgedeki yatakları test etmeye başladı. Valeura Energy, bölgede 21 sondaj için izin aldı. Aslında, 2019 yılında programını Londra Menkul Kıymetler Borsası'na sunmuş ve bölgedeki mevduatlardan arama ve çıkarma için önemli fonlar toplamayı başarmıştı. Pan Western Energy Inc.'in birleşmesinden doğan Valeura Energy Inc. ve Northern Hunter Energy Inc., Eylül 2010'da, merkezi Kanada'da olup, Türkiye'de petrol ve gaz arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Mayıs-Temmuz 2017 arasında Valeura, Yamalik-1 sahasında keşif sondajına devam etti. Kasım 2017'de doğal gazda zengin bir yatak olduğunu gösteren ilk olumlu sonuçları aldı. Şubat 2018'de şirket, 10,1 trilyon metreküp doğal gaz için tahminlerde bulunan DeGolyer ve MacNaughton tarafından gelecekteki kaynaklarına ilişkin bağımsız bir değerlendirmenin sonuçlarını açıkladı.

Şirket, Ekim 2018'de İnanlı-1'de değerlendirme sondajına başlarken, olumlu sonuçları açıkladığı Ocak 2019'da İnanlı-1'in 4.885 metre derinlikteki sondajını tamamlamıştı. Daha sonra mevduatları tespit etmeye ve kaydetmeye başladı. Valeura, Şubat 2019'da Devepınar-1'de başka bir yatak sondajına başladı. Kuyu İnanlı-1'e yaklaşık 20 km.

Doğu Trakya'da yıllardır gaz arama çalışmaları yapılıyor. 2015 yılında Gelibolu Yarımadası'nda faaliyet gösteren Kanadalı Marsa Enerji, Poyraz sahasında doğalgaz sahalarının keşfedildiğini açıklamıştı. Şirkete göre, keşfedilen gaz rezervleri yaklaşık 600 milyon metreküptü.

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