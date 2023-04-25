''Avrupa'nın Disneyland'ı olduk'' itirafı: Kabul edelim Türkiye ile rekabet edemeyiz

Yunan basınında yer alan "Yunanistan, Avrupa'nın Disneyland'ı başlıklı makalede Türkiye'nin üretimine dikkat çekildi.

Turizmin Yunanistan için ciddi bir gelir kaynağı ve büyük krizler karşısında ülkeyi ayakta tutacak önemli bir sektör olduğu ifade edildi. Makalede şu ifadeler yer aldı;

"Mesele turizmin gelişmesine duvar örmek değil. Turizm sorun değil, diğer ekonomik faaliyetlerde ciddi açık var. Ve mesela komşumuz Türkiye iğneden uçağa kadar her şeyi üretirken Yunanistan'ın uçsuz bucaksız bir eğlence yerine dönüşmesi gerçekten tehlikeli. Ulusun bekası için tehlikeli"

"AVRUPA'NIN DİSNEYLAND'I OLDUK" DİYEN YUNAN BASINI TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Endüstriyel üretimin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılırken siyasi iradeye işaret edildi. Yazıda, "Kabul edelim ki yapamayacağımızı bildiğimiz için otomobil üretiminde Türklerle rekabet etmek istemiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Endüstriyel devrimlerde Yunanistan'ın başarılı olmadığı kaydedilirken Yunan vatandaşların önemli teknolojik alanlara yönlendirilmesi gerektiği belirtildi.