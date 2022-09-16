Avrupa'nın en büyüğü! İstanbul'u ana liman yapmayı planlıyorlar

2022 yaz sezonu boyunca Kuşadası'ndan her hafta hareketli gemi turlarını başlatan kruvaziyer şirketi, en büyük gemilerinden biri olan üç futbol sahası boyutundaki MSC Fantasia ile 2015 yılı sonrasında ilk kez İstanbul'a gelmiş oldu.

Harcama ortalaması yüksek turistleri Türkiye'ye getirecek olan dev kruvaziyer şirketi, basın mensuplarının katılımıyla, MSC Fantasia gemisinde program düzenledi.



Burada, 2023 yılında da mayıs ayından itibaren her hafta Türkiye limanlarından hareketli gemi seyahatlerinin başlayacağı kaydedildi.

Bu ilk yanaşma ile salgının etkilerinin azalmasının ardından MSC Cruises, eskisi gibi istikrarlı bir şekilde Türkiye limanlarına sıkça gelecek. Bu kapsamda, MSC Cruises, Türk limanlarına yoğun şekilde turist taşımış olacak.

MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro, AA muhabirini yaptığı açıklamada, MSC Cruises misafirleri açısından Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Ne zaman müşterilerimizle nereye gitmek istedikleri yönünde bir anket gerçekleştirsek cevaplarda İstanbul her zaman ilk sıra da yer alıyor. Bu sebepten ötürü buradayız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin İstanbul Havalimanı gibi dev yapılarıyla, farklı ülkeler açısından da çok önemli geçiş noktası olduğuna vurgu yapan Capurro, "Türkiye'nin inşa ettiği İstanbul Havalimanı, Galataport İstanbul Limanı gibi yapılar sayesinde diğer ülkeler çok iyi bağlantısı var." ifadelerini kullandı.

Capurro, Galataport İstanbul Limanı'nın mükemmel bir lokasyona sahibi olduğunu belirterek, "Lokasyonun yanı sıra, liman inanılmaz bir yapı. Şehrin tam merkezinde, eşsiz bir yapı ve dünyanın hiç bir büyük şehrinde böylesine bir yer görmedim." dedi.

Türkiye'de ciddi bir potansiyel gördüklerini kaydeden Capurro, bu sebeple buraya yatırım yaptıklarını ve ofis açtıklarını da söyledi.

Capurro, Türkiye'ye duydukları güvenin çok yüksek olduğuna vurgu yaparak, "MSC Cruises olarak gelecek hayalimiz arasında, İstanbul limanını gemi seyahatlerimizin ana limanı yapmak bulunuyor. Doğası, misafirperver insanları, eşsiz kültürü-sanatı, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir kültür geçişine sahip tek ülke oluşu ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim tarihe sahip olan Türkiye, her zaman en iyisini hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

-"2023 YILI İÇİN ÇOK GÜZEL PLANLAMALAR YAPTIK"



MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Burak Çalışkan ise MSC Fantasia gemisinin Türkiye'ye ilk defa geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2023 yılı için çok güzel planlamalar yaptık. Planlamalarımız 2023 yılıyla da sınırlı değil. Türkiye üzerine çok daha ciddi yatırımlar düşünüyoruz. Fakat adım adım ve emin adımlarla bu planlamaları gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun da en büyük örneği bu sene Kuşadası'ndan başlayıp 2023 yılında 3 gemi ile Türkiye'ye döneceğimizin müjdesi. Kuşadası Hareketli 7 geceli programımız devam edecek. Bu üzerinde bulunduğumuz geminin kardeş gemisi, İstanbul hareketli olarak 9 gece programlarını gerçekleştirecek. Ayrıca Kuşadası'na da uğrayacak. Eylül ve ekim aylarında yine büyük klas gemilerimizden bir tanesi Türkiye'ye 11 gecelik 5 sefer gerçekleştirecek."

Çalışkan, geminin turuna ilişkin olarak, "İstanbul ve Kuşadası'ndan biniş imkanları olacak gemimize. İtalya, Yunanistan ve Türkiye rotasını gerçekleştirecek. 9 gecelik bir rota olacak. 5 Mayıs itibarıyla başlayacak ve ekim ayının sonuna dek sürecek bir gemi turu. İkinci gemimiz ise Kuşadası'ndan hareketli, İsrail, Yunanistan, Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi rotasını gerçekleştirecek. 3'üncü gemimiz ise yine İtalya, Yunanistan, Türkiye rotasını 11 gece olmak üzere gerçekleştirecek."

Salgının ardından çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Çalışkan, "2023 planlamamızda Türk limanlarına gerçekleştireceğimiz seferlerimizle harcama ortalaması yüksek, üst segment 280 bine yakın turisti ülkemize getireceğiz. Bu da ülkemiz için 55 milyon avroluk bir turizm geliri anlamını taşıyor." dedi.

Global kurvaziyer pazarında önemli bir konuma sahip olan şirket, MSC Lirica gemisi ile 2022 Nisan-Ekim ayları arasında Kuşadası'ndan başlayan ve her hafta gerçekleşen rotasında İsrail'de Haifa; Güney Kıbrıs Rum Kesimin'de Limassol; Yunanistan'da Rodos, Santorini ve Pire/Atina'dan sonra tekrar Kuşadası'na dönen uğraklarıyla 29 sefer yapmış ve 7 gecelik programlara imza atmıştı.

MSC Fantasia gemisi İstanbul'dan sonra Korfu, Trieste, Zadar, Bari, Pire ve İzmir'in ardından İstanbul rotasını takip edecek.