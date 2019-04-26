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Avrupa’nın iki katı konuştuk

Türkiye mobil görüşmede Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alırken, AB ortalamasını da ikiye katladı.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) pazar verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye’de geçen yıl 267.6 milyar dakika mobil trafik hacmi gerçekleşti. Söz konusu dönemde 444 dakikalık aylık ortalama mobil görüşme süresiyle Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. 

67.1 MİLYAR DAKİKA

2012’den beri cepten en fazla görüşme yapan ülke konumundaki Türkiye, en yakın takipçileri Bulgaristan (317), Makedonya (316), İtalya (300) ve Hırvatistan (261) ile arayı da açtı. Mobil abone başına aylık ortalama konuşma süresinde Avrupa ortalaması 242 dakika olarak gerçekleşti. Mobil hizmetlerde abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen ‘ARPU’ rakamları ise Batı Avrupa ülkelerinde 2018 sonunda 18.15 Euro seviyelerinde iken Türkiye’de 5.10 Euro oldu. Elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik dağılımına bakıldığında, yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarı azaldı. Geçen yılın son çeyreğinde toplam mobil trafik miktarı 67,1 milyar dakika olurken yılın tamamı için bu rakam 267,6 milyar dakika olarak kayıtlara geçti. Sabit trafik miktarı 2018’in tamamında 6.7 milyar dakika oldu. Söz konusu yılda, bir önceki yıla göre toplam trafik miktarı yüzde 4,2 artarak 274,3 milyar dakikaya ulaştı. 

Geçen yılın ekim-aralık döneminde, temmuz-eylül dönemine göre mobil trafik miktarı yaklaşık yüzde 2.7 azalırken sabit trafik miktarı yüzde 0.6 arttı. 2017 yılı dördüncü çeyrekte yaklaşık 67.6 milyar dakika olan toplam trafik miktarı, 2018 yılı dördüncü çeyrekte 68.7 milyar dakika oldu.

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