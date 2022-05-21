Avrupa'nın umudu dost ülke! Geleceğin petrolü ve doğal gaz için el sıkıştılar

Alman basınında yer alan haberlere göre, Rus petrol ve doğal gazına alternatif arayan Almanya, yüzünü Körfez'e döndü. Berlin, geleceğin petrolü olarak adlandırılan hidrojen enerjisi ve sıvılaştırılmış doğal gaz alanında, Katar'la el sıkıştı.

DPA'nın bildirdiğine göre, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad es-Sani ve Alman Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Katar Emiri'nin Berlin'e yaptığı resmi ziyaret sırasında, iki ülke arasında iş birliğini derinleştirmek için mutabakata vardı.



Almanya Enerji Bakanlığının açıklamasında, "Enerji ortaklığı, Almanya'nın Katar'dan sıvılaştırılmış doğal gaz ithal ederek gaz arzını çeşitlendirmesine yardımcı olacak ve aynı zamanda yeşil enerji hidrojen alanında iş birliğine doğru bir ivme kazandıracak." ifadeleri kullanıldı.

Alman makamlarına göre enerji alanındaki Alman-Katar ortaklığı, iki hükümet arasında enerjiyle ilgili konularda "üst düzey ticareti" teşvik etmeyi, iki ülke arasında köprüler kurmayı, kamu ve özel sektörden aktif tarafları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Katar Enerji Bakanlığı ile Almanya Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı arasında düzenli toplantılar yapılacağı belirtildi.

GELECEĞİN PETROLÜ HİDROJEN VE DOĞAL GAZ İÇİN EL SIKIŞTILAR

İki ülkenin iki çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştıklarının da belirtildiği açıklamada, "Bir grup sıvılaştırılmış doğal gaz ve hidrojen alanında ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve altyapı ve düzenleyici konular hakkında bir forum oluşturulması ile ilgilenecektir." ifadelerine yer verildi.

Diğer çalışma grubu yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve lojistik yönetimine odaklanacak ve yetenekler, altyapı ve elektrik piyasaları gibi ilgili konuların geliştirilmesi üzerinde çalışacak.

Cuma günü, Alman gazetesi Handelsblatt, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdulrahman Al-Sani'nin Doha'nın 2024'te Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatına başlamayı umduğunu belirttiğini aktardı.

Habeck, geçtiğimiz Mart ayında Alman elektrik şirketi RWE ve enerji şirketi Uniper'den yetkililer eşliğinde sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine yönelik uzun vadeli anlaşmalar konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Katar'a gitti.

Cuma sabahı Şeyh Tamim, geçen Pazartesi başlayan bir Avrupa çalışma turunun üçüncü ayağı olan Berlin'e geldi. Almanya'ya gelmeden önce Slovenya'yı ve ardından İspanya'yı ziyaret eden Tamim, İngiltere ve Fransa'ya da gidecek.

Star Gazete

