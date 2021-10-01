Avrupa'nın yaşadığı sıkıntıya vurgu yaptı: Türkiye, dengeyi oturtmayı başardı

Sputnik 1 Ekim 2021 Cuma 18:51 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 18:53

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz gün Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmedeki, "Avrupa doğal gaz pazarında sallantılı bir dönemden geçiliyor, ancak Türkiye, TürkAkım'ın devreye girmesi ardından kendini güvende hissediyor" açıklaması doğrultusunda Rus gazının arzının Türk ekonomisine sağladığı avantajlar üzerine dikkat çekti.

'TÜRKİYE'DE YÜKSEK TALEP GÖRÜYOR'

Bu yıl Türkiye'de gaz talebindeki objektif artışın ve hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimindeki azalmanın sonucu olarak doğal gaza talebin arttığını vurgulayan Grivaç, şunları söyledi:

Doğal gaz bu yıl hanelerden gelen talebin artması ve hidroelektrik santrallerindeki elektrik üretiminin azalması nedeniyle Türkiye'de yüksek talep görüyor. Enerji dengesinden düşen hacimleri büyük ölçüde telafi eden gaz istasyonlarıdır. Sonuç olarak, bu yıl gaz talebinin dörtte bir oranında artarak 60 milyar metreküpe ulaşması ve Türkiye'nin yeni bir rekor kırması bekleniyor.