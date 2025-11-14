İSTANBUL 17°C / 7°C
Ekonomi

Avrupa'nın yeni üretim üssü Türkiye! El Pais'ten dikkat çeken analiz

İspanyol El Pais gazetesi, jeopolitik gerginlikler, ABD'nin ek gümrük vergileri, Çinli üreticilerin rekabeti nedeniyle Avrupalı şirketlerin üretim ve tedarik ağlarını Türkiye'ye kaydırdığını yazdı. El Pais analizine göre Türkiye, sadece bir üretim üssü değil, aynı zamanda Avrupa'nın tedarik güvenliğinde stratejik bir ortak.

AKŞAM Gazetesi14 Kasım 2025 Cuma 09:33 - Güncelleme:
Avrupa'nın yeni üretim üssü Türkiye! El Pais'ten dikkat çeken analiz
İspanyol gazetesi El Pais Türkiye'nin çalkantılı küresel ortamda Avrupa sanayisinin en stratejik üretim merkezlerinden biri haline geldiğini yazdı. Haberde, Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, lojistik avantajı ve Avrupa Birliği ile gümrük entegrasyonu sayesinde kıta sanayisinin yükünü taşıyan önemli bir aktör konumuna yükseldiği vurgulandı.

YAKIN ÜRETİM MERKEZİ

Gazete, küresel ticarette artan jeopolitik gerginlikler, ABD'nin ek gümrük vergileri, Çinli üreticilerin rekabeti ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar nedeniyle Avrupa şirketlerinin üretim stratejilerini yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti. Bu çerçevede Türkiye, güvenilir bir "nearshoring" (yakın üretim) merkezi olarak öne çıkıyor. Riskten kaçınmak isteyen Avrupa merkezli sanayi devleri, üretim ve tedarik ağlarını Türkiye'ye kaydırarak hem maliyet hem de güvenlik açısından avantaj sağlıyor.

STRATEJİK BİR ORTAK

El Pais analizine göre Türkiye, sadece bir üretim üssü değil, aynı zamanda Avrupa'nın tedarik güvenliğinde stratejik bir ortak. Gazete, enerji krizleri ve tedarik şoklarının arttığı küresel ortamda Türkiye'nin, Avrupa'nın üretim dengesini korumasında kilit bir rol üstlendiğini vurguladı.

70'TEN FAZLA İSPANYOL ŞİRKET VAR

1995'ten bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği Anlaşması, Türkiye'nin Avrupa sanayisi için kritik bir üretim merkezi haline gelmesinde kilit rol oynadı. Serbest mal dolaşımı, uyumlu gümrük tarifeleri ve AB standartlarına yakın mevzuat yapısı, iki taraf arasındaki ticareti daha verimli hale getirdi. El País, Siemens, Indra, Navantia, Gestamp, Ficosa, Blumaq, Inditex, Mango, Mayoral, BBVA ve CaixaBank gibi 70'ten fazla İspanyol şirketinin Türkiye'de aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirtti. Bu yatırımlar, iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirirken Madrid'i Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri haline getirdi.

