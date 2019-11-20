Avrupa'ya 10 bin 632 ton iç fındık ihraç edildi

Karadeniz Bölgesi'nde çiftçinin en önemli gelir kaynaklarından olan fındık, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine bu yıl Ocak ayında bin 282 ton, Şubat ayında 493 ton, Mart ayında bin 129 ton, Nisan ayında 569 ton, Mayıs ayında da 275 ton, Haziran ayında 208 ton, Temmuz ayında 574 ton, Ağustos ayında 400 ton, Eylül ayında 3 bin 461 ton 717 kilo ve Ekim ayında da 2 bin 241 ton 40 kilo fındık olmak üzere 10 ayda toplam 10 bin 632 ton 757 kilo iç fındık ihracatı yapıldı.