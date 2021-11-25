Ayda 1.144 TL'ye emekli olabilirsiniz!

Sabah 25 Kasım 2021 Perşembe 08:04 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 08:04

Sigortalı bir işte çalışmayanların da aylık prim ödeme şartı ile emeklilik imkânı bulunuyor. Çalışmayan, malullük, yaşlılık aylığı almayan, 18 yaşını dolduran, bir ay içinde 30 günden az, part-time çalışan, geçmişte çalışıp ara verenler isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir. Eksik prim günlerini tamamlayıp emekli olabilir, emekli maaşı alabilir, sağlık hizmetinden yararlanılabilir. Bu yıl için isteğe bağlı sigortada en düşük prim bin 144 lira olarak ödenirken, 5400 prim günüyle emekli olma imkânı bulunuyor. Belirli bir süre memur olarak çalışanlar gerekli koşulları sağlamaları durumunda isteğe bağlı iştirakçi olarak primlerini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabilir. İsteğe bağlı sigortada başlangıç tarihi Mayıs 2008 ve sonrasına denk gelenlerin emeklilik için 63 yaşını doldurması gerekiyor.

Sabah'ın haberine göre, isteğe bağlı sigorta yaptırarak emekli olma konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

İsteğe bağlı sigorta nedir, kimler yaptırabilir?

Kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödeyerek uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigorta uygulamasıdır.

Bu yıl için isteğe bağlı sigortada en düşük prim tutarı ne kadar?

Bu yıl için en düşük prim bin 144 lira olarak uygulanıyor.

Memurluktan ayrılanlar da yaptırabilir mi?

Bağlı iştirakçi olarak primini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabilir.

Sigortamı ödemem için ne yapmam gerekiyor?

İkametin bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik birimlerine başvurulması gerekiyor.

İsteğe bağlı emeklilik nasıl olur?

İsteğe bağlı emeklilik için minimum 5.400 günlük prim gün ödemesi yapılması gerekiyor. İlk sigorta başlangıç tarihinin Mayıs 2008 ve sonrasına denk gelmesi halinde sigortalıların emeklilik için en az 63 yaşını doldurması gerekiyor.

Kişinin yurt dışında ikamet etmesi zorunlu. durumunda sigortalılık devam eder mi?

İkametin Türkiye'de olması şartı bulunmakla beraber yurt dışında yaşamakla sigortalılık otomatik olarak sona ermiyor. Sigortayı sonlandırma talebi yoksa isteğe bağlı sigortalılık devam eder.

Zorunlu sigortanın çalışma durumunda nasıl bir işlem yapılır?

İsteğe bağlı sigortaya başvuruda kişi zorunlu sigortaya tabi ise müracaat kabul edilmez. Ayrıca isteğe bağlı sigortaya devam sırasında zorunlu sigortayla olan çakışma hali söz konusu olabiliyor.

Ayda 30 günden az çalışanlar kalan süreyi bu sigortayla tamamlayabiler mi?

SSK'lı olarak ayda 30 günden az çalışan, part-time çalışanlar isteğe bağlı sigortalı olabilir. Primlerin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi durumunda hesaplanacak gecikme zammıyla tahsil edilir.

Ekim 2008'den önce ve sonra ödenen primleri hangi statüde sayılıyor?

Primler SGK kanunu kapsamında değerlendiriliyor.

Eşlerinden dolayı sağlık yardımı alanların GSS primi ödememesi söz konusu olabilir mi?

Evet GSS priminin ödenmesi zorunlu.

Emekli Sandığı kapsamında hangi koşullar aranıyor?

İstenen koşulları taşımaları halinde isteğe bağlı sigortalıkları kabul edilir.

Prim ödeyenler emeklilik için hangi şartları taşımak zorunda?

Emeklilik için talepte bulunulan isteğe bağlı sigorta sigortalının ödenmeyen prim varsa emeklilik talebi kabul edilmez.