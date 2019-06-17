Aydın 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nin detaylarını açıkladı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın AA Finans Masası'nda soruları yanıtladı.

Aydın, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik. Kredi faiz oranı son açıklanan TÜFE'ye bankamızca belirlenen aylık 0,19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak." dedi.

Hüseyin Aydın, Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile alınacak evin sıfır da ikinci el de olabileceğini söyledi.