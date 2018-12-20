Aydınlı Grup, 2023’e 930 mağazayla girecek
İki yıldır TMSF tarafından yönetilen Aydınlı Grup, 2018 yılını 2 milyar TL’nin üzerinde ciro ile kapatmaya hazırlanıyor. TMSF döneminde 90 yeni mağaza açan ve % 50 büyüyen grubun hedefi 2023’e kadar 930 mağazaya ulaşmak.
- YAŞAR KIZILBAĞ
İki yıl önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesine geçen ve halen Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn markalarıyla üretim yapan Aydınlı Grup’un 2018 performansı, 2019 hedefleri ve 2023 vizyonunun paylaşıldığı ‘Tedarik Zinciri Buluşmaları’nın dördüncüsü dün yapıldı. Toplantıda konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ocak 1017’den bu yana TMSF kayyumluğunda yönetilen Aydınlı Grup’un, hem kârlılık hem de ciroda tarihinin en büyük başarısını yakaladığını söyledi.
BORÇLAR ÖDENİYOR
Aydınlı Grup’un 2017 yılını 1.3 milyar liralık bir ciroyla tamamladığını anımsatan Gülal, “Ocak-Ekim 2018 dönemini kapsayan yılın 10 ayında ciromuz 1.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu yılı 2 milyar liranın üzerinde bir ciroyla kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 600’e yakın çözüm ortağının katıldığı zirve sonrası ise basınla sohbet toplantısı düzenlendi. Toplantıda grubun 2023 ciro hedef 5 milyar, mağaza hedefi ise 930 olarak açıklandı. Aydınlı Grup CEO’su Mustafa Erbey de “Toplam 618 mağaza ile 2018’i kapatmaya hazırlanıyoruz. Bugüne kadar 90 yeni mağaza açtık. Mağazalarımızın 335’i yurt içinde, 283’ü yurt dışında faaliyet gösteriyor. 2019’da ise 40 yeni mağaza açacağız. 42 yıllık Aydınlı Grubu tarihinde en yüksek ciroya eriştik. Kâr marjımız 2018’de yüzde 25’e ulaştı. Hazır giyimde böyle bir kârlılık yok” dedi. Erbey, “Aydınlı Grup’u 185 milyon Euro borçla devraldık. İki yılda 50 milyon Euro borç ödedik” dedi. “2019’daki büyüme hedefimiz yüzde 35” diyen Erbey, grubun 2023 hedeflerini şöyle anlattı: “2023’te 5 milyar lirayı aşan bir ciro hedefimiz bulunuyor. Mağaza sayımızı 930’a çıkarmayı hedefliyoruz. 492’si yurt dışında olacak.”
TMSF’deki şirketlerin piyasa değeri 55 milyar
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değerinin 55 milyar lirayı bulduğunu belirterek, “TMSF yönetimindeki şirketlerin hepsine milli servet gözüyle bakıyoruz ve ona göre çalışıyoruz” dedi.
ÇALIŞAN SAYISI 6 BiNE ÇIKACAK
TMSF Fon Kurulu Üyesi Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sarı, grubun piyasa değerinin 14 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Sarı, “İşleyen makineyi daha iyi işletiyoruz. Hazır giyimdeki performans inşaat grubunda yok. Hedefimiz inşaat alanında da beklenen performansı sağlamak. Biz bu şirketi devraldığımızda 185 milyon avro borç vardı. Sonra incelediğimizde paraların değişik yerlerde kullanıldığını gördük. Aydınlı Grup’da ağlamayı ve mazeret üretmeyi yasakladık. Biz devraldığımızda 3 bin 700 olan çalışan sayısını yurt dışıyla birlikte 5 bin 200’e çıkardık. 2019’da toplam çalışan sayımızı 6 bin rakamının üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Sarı “Toplam 100 bin nüfusa iş-aş sağlıyoruz” dedi.
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