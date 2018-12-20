Aydınlı Grup, 2023’e 930 mağazayla girecek

İki yıl önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesine geçen ve halen Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn markalarıyla üretim yapan Aydınlı Grup’un 2018 performansı, 2019 hedefleri ve 2023 vizyonunun paylaşıldığı ‘Tedarik Zinciri Buluşmaları’nın dördüncüsü dün yapıldı. Toplantıda konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ocak 1017’den bu yana TMSF kayyumluğunda yönetilen Aydınlı Grup’un, hem kârlılık hem de ciroda tarihinin en büyük başarısını yakaladığını söyledi.

BORÇLAR ÖDENİYOR

Aydınlı Grup’un 2017 yılını 1.3 milyar liralık bir ciroyla tamamladığını anımsatan Gülal, “Ocak-Ekim 2018 dönemini kapsayan yılın 10 ayında ciromuz 1.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu yılı 2 milyar liranın üzerinde bir ciroyla kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 600’e yakın çözüm ortağının katıldığı zirve sonrası ise basınla sohbet toplantısı düzenlendi. Toplantıda grubun 2023 ciro hedef 5 milyar, mağaza hedefi ise 930 olarak açıklandı. Aydınlı Grup CEO’su Mustafa Erbey de “Toplam 618 mağaza ile 2018’i kapatmaya hazırlanıyoruz. Bugüne kadar 90 yeni mağaza açtık. Mağazalarımızın 335’i yurt içinde, 283’ü yurt dışında faaliyet gösteriyor. 2019’da ise 40 yeni mağaza açacağız. 42 yıllık Aydınlı Grubu tarihinde en yüksek ciroya eriştik. Kâr marjımız 2018’de yüzde 25’e ulaştı. Hazır giyimde böyle bir kârlılık yok” dedi. Erbey, “Aydınlı Grup’u 185 milyon Euro borçla devraldık. İki yılda 50 milyon Euro borç ödedik” dedi. “2019’daki büyüme hedefimiz yüzde 35” diyen Erbey, grubun 2023 hedeflerini şöyle anlattı: “2023’te 5 milyar lirayı aşan bir ciro hedefimiz bulunuyor. Mağaza sayımızı 930’a çıkarmayı hedefliyoruz. 492’si yurt dışında olacak.”