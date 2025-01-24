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Ekonomi

Ayrılıkçı bölgede durum son derece kötü! Sadece birkaç günlük doğal gazları kaldı

Tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde 'birkaç günlük' doğal gaz kaldığı açıklandı. Transdinyester'in sözde lideri Krasnoselskiy, durumun son derece kötü olduğunu söyledi.

AA24 Ocak 2025 Cuma 13:18 - Güncelleme:
Ayrılıkçı bölgede durum son derece kötü! Sadece birkaç günlük doğal gazları kaldı
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Moldova sınırları içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesindeki doğal gazın "birkaç gün içerisinde" biteceği bildirildi.

Transdinyester'in sözde lideri Vadim Krasnoselskiy, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e yaptığı açıklamada, bölgeye sevkiyatı duran Rus gazına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki bazı evlerde sıcaklığın 10 dereceye kadar düştüğüne dikkati çeken Krasnoselskiy, durumun son derece kötü olduğunu ifade etti.

Vatandaşları "kurtarmak" için yoğun çalışma yürüttüklerini anlatan Krasnoselskiy, "Birkaç gün içinde, kelimenin tam anlamıyla boruda geriye kalan doğal gazımız tükenecek ve onsuz durum çok zor olacak." dedi.

Krasnoselskiy, Moldova yönetiminin siyasi gerekçelerle bölgeye gaz sevkiyatını engellediğini savundu.

Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Ocak'ta borcunu ödemediği için Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmuştu.

  • Transdinyester
  • doğal gaz
  • Vadim Krasnoselskiy

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