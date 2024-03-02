Azerbaycan'da üretilip Türkiye üzerinden diğer ülkelere iletilecek! Çalışmalar başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Güney Gaz Koridoru 10. Danışma Kurulu Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle enerji krizinin yaşandığını, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı ambargodan dolayı doğal gaz erişiminde sıkıntıların bulunduğunu hatırlatan Şatıroğlu, "Güney Gaz Koridoru, Batı için can suyu olmuştur." ifadesini kullandı.

Şatıroğlu, Güney Gaz Koridoru'nun Türkiye ayağı olan TANAP'la yılda 16 milyar metreküp doğal gazın Türkiye'ye nakledildiğini belirterek bunun 6 milyar metreküpünün ülke içine, 10 milyar metreküpünün ise Batılı ülkelere aktarıldığını kaydetti.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile yapılan işbirliklerine de değinen Şatıroğlu, "SOCAR 15 yıldır Türkiye'de yatırımcı sıfatıyla bulunmaktadır. Kayseri ve Bursa illerimizin doğal gaz dağıtım işini de SOCAR aldı." diye konuştu.

Nevzat Şatıroğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanındaki işbirliklerinin sürekli geliştiğini belirterek "Birçok projede Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olmayı arzu ediyoruz. Sayın cumhurbaşkanlarımızın yakın diyaloğu ve teması, enerji işbirliğimizi kuvvetli kılan unsurlardır. Onların ortaya koyduğu kuvvetli irade, bu projelerin hayata geçmesi için önemli birer argümandır. Azerbaycan'ın ürettiği elektriğin Türkiye üzerinden aktarılması, doğal gaz iletim kapasitelerinin artırılması, Azerbaycan gazının Batı ülkelerine ihracatı gibi birçok enstrüman masada bulunuyor. Biz, bu ilişkileri sürdürüp ortak işbirliği modeli oluşturmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlar ve "yeşil enerji" ülkesi olmak için atılımlarına da değinen Şatıroğlu, şöyle devam etti:

"Biz de Türkiye olarak yenilenebilir enerjide hem elektrik üretimi hem de bunun sanayisinde ciddi adımlar attık. Panel fabrikalarıyla yola çıkmışken şu anda onun en temeli olan hücre üreten ülke haline geldik. Azerbaycan'da kurulacak (yenilenebilir enerji alanındaki) bütün yatırımlarda mühendislik, üretim, imalat, fizibilite gibi birçok konuda işbirliği yapacağımıza inanıyoruz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Azerbaycan'da yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesinin birçok ülkeyi de cezbedeceğini belirterek "Azerbaycan petrolünü Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru hattı ile uluslararası piyasalara çıkaran ülkeyiz. Güney Gaz Koridoru'nun bir parçası olan TANAP'la da gazın Batı'ya ihracını sağlayan ülkeyiz. Azerbaycan'da üretilen elektriğin kuvvetlendirilmiş şebeke yatırımlarıyla Türkiye üzerinden Batılı ülkelere iletilmesi için biz gerekli görüşmeler ve çalışmaları yapıyoruz." dedi.