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Ekonomi

Azerbaycan'dan Türkiye'ye büyük destek: 100 milyon dolar yardım ayırdık

Depremde ilk yardıma koşan ülke olan kardeş Azerbaycan, desteğini sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Kahramanmaraş için 100 milyon dolarlık yardım yapacak. Azerbaycan Millet Meclisi Başkanvekili Adil Aliyev, 'Cumhurbaşkanımız Aliyev, Kahramanmaraş için 100 milyon dolar yardım ayırdı. Azerbaycan Caddesi'nin yeniden inşa edilmesine destek olacağız. Arazileri gezdik, çalışmalara başlandı. Türkiye'nin inşası bizim inşamızdır.' diye konuştu.

Sabah19 Nisan 2023 Çarşamba 07:20 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Türkiye'ye büyük destek: 100 milyon dolar yardım ayırdık
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına ilk koşan ülke olan Azerbaycan, deprem illerine yönelik maddi desteğini sürdürecek. Azerbaycan, Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için 100 milyon dolarlık bir yardım bütçesi hazırladı.

Depremlerin ardından arama kurtarma ve insani yardım ekibiyle Türkiye'nin yaralarını sarmaya yardım eden Azerbaycan, maddi desteklerine de devam ediyor. Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği'nce düzenlenen iftar programına Azerbaycan Millet Meclisi Başkan Vekili Adil Aliyev de katıldı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Sabah'ın haberine göre, Aliyev, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, önceki gün 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulunduklarını söyledi. Aliyev, "Depremden hemen sonra çocuğundan yaşlısına tüm Azerbaycan, Türkiye'nin yanında olmak istedi ve oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kahramanmaraş için 100 milyon dolar ayırdı. Azerbaycan Caddesi'nin yeniden inşa edilmesine destek olacağız. Oradaki arazileri de gezdik. Yakın günlerde yeni çalışmalar başlayacak. Elimizden geleni yapacağız. Bir millet olduğumuzu her zaman göstereceğiz. Önderimiz Haydar Aliyev'in dediği gibi, Türkiye'nin sağlığı bizim sağlığımız, Türkiye'nin inşası bizim inşamızdır" diye konuştu.

Aliyev, Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasında Türkiye'nin bütün imkânlarıyla Azerbaycan'ın yanında durduğuna vurgu yaparak, "Bizim milletimiz her zaman bir olarak var olacak. Milletimizi, kardeşliğimizi sevmeyen devletler çoktur. Ama biz bir olarak onlara karşı durmayı başarmalıyız. Türkiye'mizin kısa zamanda büyük başarılar elde ettiğini bilerek, her zaman Türkiye'mizin arkasında olduğumuzun bilinmesini isteriz" dedi.

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