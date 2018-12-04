Babacan Holding kurucusu Fehmi Babacan vefat etti
Babacan Holding kurucusu Fehmi Babacan hayatını kaybetti
- AA
Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, Babacan Holding kurucusu Fehmi Babacan dün gece hayatını kaybetti.
Babacan'ın cenazesi, bugün ikindi namazında Florya Basınköy Camisi'nden kaldırılacak.
16 yılı aşan deneyimi ile sektöre çok sayıda proje kazandıran Fehmi Babacan, Holding'in Onursal Başkanı olarak görev yapıyordu.
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