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Ekonomi

Babasının iş yerleri için üretmişti, 70 ülkeye ihraç eder noktaya geldi

Türk girişimci, babasının kendi iş yerleri için 1980'de ürettiği matbaa makinesini 2018'den bu yana 70 ülkeye ihraç eder noktaya geldi.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 11:50 - Güncelleme:
Babasının iş yerleri için üretmişti, 70 ülkeye ihraç eder noktaya geldi
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Koenig&Bauer Duran Yönetim Kurulu Üyesi ve Duran Doğan Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Duran, Drupa 2024 Kağıt, Matbaa ve Baskı Teknolojileri Fuarı'nda AA muhabirine, uzun yıllardan bu yana ailece matbaacılık sektöründe yer aldıklarını söyledi.

Babasının, çıraklık ve ustalık döneminden sonra 1953'te ilk matbasını kurduğu bilgisini veren Duran, "O matbaada 1980'e kadar matbaacılığın her konusunda servis sağladıktan sonra, karton ambalaj yapmaya karar verdik. İlerleyen yıllarda karton ambalajların değişik görüntülerde yapılabilmesini öngördüğümüz için üreticilerden birtakım şeyler talep ettik. Onlardan doğru yanıt alamayınca, zaten tecrübeli olan babamıza 'Bize şöyle bir makine yapar mısın?' dedik. O da 'Seve seve yaparım.' dedi. 1980'de ilk makinesini yaptı. İlerleyen yıllarda üç tane makinemiz olmuştu." dedi.

Duran, yaptıkları makineleri başlangıçta sadece kendilerinin kullandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sonrasında Türkiye'deki, bir yandan rakiplerimiz olan dostlarımız, 'Bu makineleri neden bize vermiyorsunuz?' dediler. 'Tamam yapalım' dedik. Sonra siparişler almaya başladık. Önce Türkiye'de matbaa makinesi üretmeye başladık. Sonra 1995'te Amerikalı bir satıcı firma geldi, ABD için üretmeye başladık. Sonraki yıllarda Avrupa'da da makinemizi satmaya başladık. 2018'den itibaren 70 ülkeye ihracat yapar duruma geldik."

Makine üretimi yaparken rekabet koridorlarını çok iyi takip ettiklerini vurgulayan Duran, standart makinelerin dışında müşterilerin isteğine göre üretim yaptıklarını bildirdi.

Duran, istenilen karton ambalaja göre makine yapmanın o yıllarda dünyada bir yenilik olduğunu dile getirerek, "Müşterilere canlarının istediği karton ambalaj dizaynını üretebilme imkanı sağladık. Bu, dünya çapında çok büyük sükse yaptı. Çok büyük projelere imza attık bu konuda. Bir de servisimizi çok iyi tuttuk, dünyanın her tarafına çok kısa sürede servis hizmeti sunduk." dedi.

- "DÜNYA DEVİYLE ORTAK İŞ YAPIYORUZ"

Koenig Bauer'in 1814'te kurulan bir firma olduğunu belirten Duran, şirketin o günden bugüne aynı aileler tarafından yönetildiğini söyledi.

Duran, ürettikleri makine için Koenig Bauer'den teklif geldiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu firmadan bize talep gelince, 'Bu işte beraberlik kurabiliriz' diye düşündük. 2018'de görüşmeye başladık. Şimdi Koenig Bauer Duran isminde ortak bir firmamız var. Dünya deviyle ortak iş yapıyoruz. Hala makinelerinin parçasını Türkiye'de biz yapıyoruz. Teknolojik birikimlerinden yardım alıyoruz. Son teknolojiyi takip etmenin ötesinde bir teknolojiyi biz yapıyoruz."

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