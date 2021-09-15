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Ekonomi

BAE 8 ülke için harekete geçti! ''Bu çok agresif bir süreç''

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaret Bakanı Thani Al Zeyoudi 8 ülke ile ticari bağlarını güçlendirmek istediğini, bazı görüşmeleri bu yıl içerisinde tamamlamayı umduklarını açıkladı.

Reuters15 Eylül 2021 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:50
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Halihazırda küresel ticaretin merkezlerinden biri olan BAE bu ay Hindistan, İngiltere, Güney Kore, Türkiye ve diğer birkaç ülke ile ticari ve ekonomik bağlarını güçlendirmek istediğini açıklamıştı.

Al Zeyoudi Reuters'a yaptığı açıklamada "En azından ilk ülkeler ile görüşmeleri 6-12 ay arasında tamamlamak gibi bir umudumuz var. Yani çok agresif, hızlı ilerleyen ve hızla müzakere edilen bir süreçten bahsediyoruz" dedi.

Zeyoudi hangi ülkeden bahsettiğini belirtmedi.

BAE'nin bağları güçlendirmek istediği diğer ülkeler ise Etiyopya, Endonezya, İsrail ve Kenya.

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