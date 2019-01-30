15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3153
  • 6,0897
  • 224.725
  • 104.098
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

BAE Katar'ı Dünya Ticaret Örgütü'ne Şikayet Etti

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) menşeli ticari ürünlerin satışının Katar'da yasaklandığı gerekçesiyle BAE, Katar hakkında Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet başvurusu yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) menşeli ticari ürünlerin satışının Katar'da yasaklandığı gerekçesiyle BAE, Katar hakkında Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet başvurusu yaptı.
 
BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, Doha yönetiminin ülkede BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır menşeli ticari ürünlerin satılmasını yasakladığı belirtildi.
 
Katar'ın eczanelerde de söz konusu 4 ülke menşeli ilaç ve diğer tıbbi malzemelerin satışına yasak getirdiğine işaret edilen haberde, ayrıca altyapı projeleri için güvenilir tedarikçi listesinden BAE şirketlerinin isimlerinin kaldırıldığı ve BAE ürünlerine örtülü bir yasak uygulandığı öne sürüldü.
 
BAE'nin bu gerekçelerle Dünya Ticaret Örgütü'ne Katar aleyhine başvuruda bulunduğu kaydedildi.
 
Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE, 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.
 
Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.
 
Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 26 Mayıs 2018'de yayımlanan genelgede söz konusu 4 ülke menşeli tüm ürünlerin raflardan kaldırılması istenmişti.

Uran-9, Rus ordusu envanterine dahil edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

48 pilot hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi

48 pilot hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi

Korkunç bilanço: Ölü sayısı yükseliyor

Korkunç bilanço: Ölü sayısı yükseliyor

Siber saldırganlar 180 bin dolarlık kripto para çaldı

Siber saldırganlar 180 bin dolarlık kripto para çaldı

Günde 6 göçmene mezar oldu

Günde 6 göçmene mezar oldu

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

Öğrenciler mağdur olmayacak

Öğrenciler mağdur olmayacak

“40 bin nüfuslu bir ilçeyi yönetemeyen, İzmir’i nasıl yönetecek?”

“40 bin nüfuslu bir ilçeyi yönetemeyen, İzmir’i nasıl yönetecek?”
 

POPÜLER HABERLER

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA