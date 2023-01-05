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Ekonomi

BAE petrol devinden 15 milyar dolarlık hamle

Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) doğal gaz ve petrol şirketi ADNOC, 15 milyar dolarlık düşük karbon yatırımı yapacağını duyurdu.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 16:48 - Güncelleme:
BAE petrol devinden 15 milyar dolarlık hamle
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BAE resmi ajansı WAM'da, konuyla ilgili yayımlanan haberde, ADNOC'un, emisyon yoğunluğunu 2030 yılına kadar yüzde 25 oranında azaltacak önlemler çerçevesinde projeler geliştirdiği belirtildi.

Açıklamada, temiz elektrik enerjisi, karbon depolama ve enerji verimliliğini artırmayla ilgili çeşitli projelerin geliştirilmesi kapsamında şirketin, 15 milyar dolarlık düşük karbon yatırımı yapacağı yeni bir strateji belirlediği kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli petrol ve doğal gaz şirketi ADNOC, karbondioksit yakalama kapasitesini 2030 yılına kadar yılda 5 milyon tona çıkarmayı planlıyor.

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