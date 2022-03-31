Pandemi sonrası normalleşme adımlarıyla birlikte artan enerji talebinin piyasalara etkisinin ardından, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, enerji piyasalarında sıkılaşmaya neden oldu.

Küresel Enerji Forumu'nda açıklamalarda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanlığı Enerji ve Petrol İşleri Müsteşarı Sharif Al Olama, petrolün ne zaman zirve noktasına ulaşacağına dair birçok kurum ve kişinin farklı yorumları olduğunu belirtti.

Al Olama, "Bugün bile bazıları bizim bu aşamada olduğumuza inanıyor. Diğerleri, önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde petrolün zirveye ulaştığını göreceğimize inanıyor. Petrol ve doğal gaza olan talep ve gereksinim her zaman devam edecek. Ancak petrol ve doğal gaz sektöründeki yatırımlar devam etmeli." dedi.

Ukrayna ve Rusya'nın İstanbul'daki barış görüşmelerine yönelmesi ve Şanghay'ın artan COVID-19 vakalarını frenlemek için karantinaya gitmesinin ardından Petrol fiyatları Salı günü düşüş kaydetti.

KÜRESEL PETROL VE DOĞAL GAZ KRİZİ

Forumda konuşan bir diğer isim Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) CEO'su Sultan Ahmed Al Caber'e göre, petrol talebi 2021'e göre yaklaşık 3 milyon varil artış kaydetti.

Al Caber, talebin bu yılın dördüncü çeyreğine kadar pandemi öncesi seviyelere ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Caber açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Temel ekonomiyi göz ardı eden gerçekçi olmayan bir yaklaşım, yalnızca jeopolitik şoklara daha fazla maruz kalan daha sıkı piyasalara yol açacaktır. Küresel ekonomiyi yönlendiren enerji kaynaklarından çekilmek, ekonomik büyümeyi aşındıran sistemik bir arz sıkışıklığına yol açacaktır. Basitçe söylemek gerekirse, yenisini inşa etmeden önce mevcut enerji sisteminin fişini çekemeyiz."

BAE'nin en büyük petrol şirketinin CEO'su, yenilenebilir enerjilerin yanı sıra petrol ve gaz yatırımlarına duyulan ihtiyacı da vurguladı.

Star Gazetesi