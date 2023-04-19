İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2023 Çarşamba / 29 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4095
  • EURO
    21,3012
  • ALTIN
    1235.25
  • BIST100
    4993.63
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • BAE ve Suudi Arabistan atağı! Türkiye'yi seçtiler
Ekonomi

BAE ve Suudi Arabistan atağı! Türkiye'yi seçtiler

Türkiye, ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik atılan adımlarla bu yılın ilk çeyreğinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yapılan ihracatta atağa kalktı. BAE ve Suudi Arabistan'a en fazla ihracatı ilk çeyrekte İstanbullu şirketler yaptı.

AA19 Nisan 2023 Çarşamba 11:45 - Güncelleme:
BAE ve Suudi Arabistan atağı! Türkiye'yi seçtiler
ABONE OL

Türkiye'nin geleneksel pazarlarından Orta Doğu ülkeleriyle ikili ticareti artırmak için yaptığı çalışmalar meyvelerini veriyor. Bu anlamda özellikle BAE ve Suudi Arabistan'a yapılan ihracat performansı dikkati çekiyor.

Türkiye-BAE arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalanması ve Suudi Arabistan'a martta ziyaret gerçekleştirilerek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temaslarda bulunulması, bu ülkelere dış satımın artması için atılan önemli adımlardan oldu.

BAE VE SUUDİ ARABİSTAN ATAĞI! TÜRKİYE'Yİ SEÇTİLER

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin BAE'ye ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 262 milyon 722 bin dolar artarak 1 milyar 23 milyon dolara çıktı.

Suudi Arabistan'a yapılan dış satım da 541 milyon 906 bin dolar artışla 611 milyon 816 bin dolara yükseldi.

Suudi Arabistan, Türkiye'nin dış satımını değer bazında en fazla artırdığı ikinci, BAE ise dördüncü ülke oldu.

BAE, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 13'üncü, Suudi Arabistan da 21'inci ülke olarak kayıtlara geçti.

BAE'nin Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 1,7, Suudi Arabistan'ın da yüzde 1 oldu.

- BAE'DE MÜCEVHER, SUUDİ ARABİSTAN'DA HALI SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

İlk çeyrekte mücevher sektörüne en fazla talep BAE'den, halı sektörüne en fazla talep de Suudi Arabistan'dan geldi.

Mücevher sektörü, ilk çeyrekte BAE'ye 371 milyon 640 bin dolar tutarında ihracat yaptı. BAE'ye yapılan dış satımda mücevher sektörünü, 71 milyon 115 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 50 milyon 101 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 49 milyon 671 bin dolarla elektrik ve elektronik, 49 milyon 460 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller izledi.

Halı sektörü, ilk çeyrekte Suudi Arabistan'a 85 milyon 479 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 65 milyon 142 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 58 milyon 747 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 57 milyon 293 bin dolar, elektrik ve elektronik sektörü 44 milyon 742 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

- ÜLKELERE EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN YAPILDI

BAE ve Suudi Arabistan'a en fazla ihracatı ilk çeyrekte İstanbullu şirketler yaptı.

Söz konusu dönemde İstanbullu şirketler BAE'ye 634 milyon 530 bin dolarlık, Suudi Arabistan'a da 260 milyon 227 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

BAE'ye, Çorum'dan 103 milyon 730 bin dolar, İzmir'den 42 milyon 30 bin dolar, Bursa'dan 34 milyon 209 bin dolar ve Gaziantep'ten 33 milyon 53 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

Suudi Arabistan'a ise Gaziantep'ten 93 milyon 680 bin dolarlık, Ankara'dan 41 milyon 124 bin dolarlık, Hatay'dan 31 milyon 610 bin dolarlık ve Bursa'dan 22 milyon 415 bin dolarlık dış satım gerçekleşti.

TİM verilerine göre, geçen yıl ve bu yılın ilk çeyreğinde BAE'ye en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle:


1 OCAK - 31 MART

SEKTÖR

2022 (bin dolar)2023 (bin dolar)Değişim (yüzde)
Mücevher183.455,11371.640,11102,6
Kimyevi maddeler ve mamulleri67.826,2771.115,114,8
Hazır giyim ve konfeksiyon46.627,2650.101,037,5
Elektrik ve elektronik40.747,0449.671,9121,9
Su ürünleri ve hayvansal mamuller47.834,6049.460,413,4
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri42.689,4347.038,2010,2
Makine ve aksamları22.700,3329.663,4730,7
Otomotiv endüstrisi35.231,0928.153,94-20,1
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri27.613,9826.185,54-5,2
Halı44.306,8722.591,16-49,0

TİM verilerine göre, geçen yıl ve bu yılın ilk çeyreğinde Suudi Arabistan'a en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle:


1 OCAK - 31 MART

SEKTÖR

2022 (bin dolar)2023 (bin dolar)Değişim (yüzde)
Halı51,8085.479,53164904,6
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri2.352,0265.142,652669,7
Hazır giyim ve konfeksiyon1.740,8058.747,583274,7
Kimyevi maddeler ve mamulleri53.511,7257.293,937,1
Elektrik ve elektronik795,1344.742,435527,1
Makine ve aksamları1.607,6940.168,892398,6
Demir ve demir dışı metaller484,9834.242,666960,7
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri588,2831.585,485269,1
Madencilik ürünleri1.411,9331.572,212136,1
Çelik658,4530.208,254487,8

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.