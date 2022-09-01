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Ekonomi

BAE'den Türkiye hamlesi! İmzalar atılacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını önümüzdeki haftalarda tamamlamayı hedefliyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ticaret Bakanı Thani Al Zeyoudi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada '#UAETurkiyeCEPA'yı önümüzdeki hafta tamamlamayı hedefliyoruz ve bölgenin en önemli ekonomilerinden biriyle daha derin ticaret ve yatarım ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz' dedi.

Reuters1 Eylül 2022 Perşembe 17:38 - Güncelleme:
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ticaret Bakanı Thani Al Zeyoudi, ülkesinin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını önümüzdeki haftalarda tamamlamayı hedeflediğini söyledi.

BAE'DEN TÜRKİYE HAMLESİ! İMZALAR ATILACAK

Al Zeyoudi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "#UAETurkiyeCEPA'yı önümüzdeki hafta tamamlamayı hedefliyoruz ve bölgenin en önemli ekonomilerinden biriyle daha derin ticaret ve yatarım ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye-BAE #CEPA anlaşmasının mevcut durumunu ve anlaşmanın tamamlanması için gerekli adımları görüştük" dedi.

BAE birçok ülke ile CEPA olarak bilinen serbest ticaret anlaşmaları imzalamak için girişimler yürütürken bu sene şimdiye kadar Hindistan, İsrail ve Endonezya ile anlaşmaya varıldı.

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