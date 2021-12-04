İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2021 Cumartesi / 29 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7194
  • EURO
    15,5684
  • ALTIN
    786.53
  • BIST100
    1910.41
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • BAE'den Türkiye'ye 38 milyar liralık davet: Gelin görüşelim
Ekonomi

BAE'den Türkiye'ye 38 milyar liralık davet: Gelin görüşelim

Bin Zayid'in ziyaretiyle Türkiye-BAE ilişkilerinin normalleşmesi ekonomik anlamda etkisini göstermeye başladı. Türkiye'de yatırım atağına geçen BAE'den Türk müteahhitlerine 38 milyar liralık davet geldi.

Sabah4 Aralık 2021 Cumartesi 13:40 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 13:40
ABONE OL

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ankara'ya yaptığı ziyaretin ardından Türkiye ile BAE ilişkileri yeni bir döneme taşınıyor. İki ülkenin sürdürülebilir bir ekonomik ortaklık başlatmasıyla BAE'den peş peşe yatırım hamleleri gelmeye başladı.

Türkiye'de yatırım atağına geçen Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türk müteahhitlerine de 38 milyar liralık davet geldi.

Sabah'ın haberine göre; Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, BAE ile üçüncü ülkelerde birlikte yatırım yapma yönünde görüş birliği oluştuğunu belirterek, "Müteahhitlerimize 30-38 milyar liraya ulaşan yatırım çağrısı geldi, gelin görüşelim diyorlar" diye konuştu.

Kurdaki hareketlenmeyle birlikte konutta "bekle, gör" eğiliminin arttığını ifade eden Eren, ucuz konut için uygun fiyatlı arsa verilmesi çağrısı yaptı. Eren, "Önlem alınmazsa gelecek yıl konut fiyatları yüzde 50-60 artar" dedi. Eren, inşaat sektöründe ana girdilerin yüzde 279, ana maliyetin de yüzde 113 arttığını kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.