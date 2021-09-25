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Ekonomi

BAE'den Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım

Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de yatırım yapmak için harekete geçti. BAE fonları Türk şirketleriyle temaslarını hızlandırırken, milyar dolarlık yatırımların açıklanması sürpriz olmayacak.

Bloomberg25 Eylül 2021 Cumartesi 08:11 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 08:21
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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasıyla, Körfez ülkesinin yatırım planları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi merkezli varlık fonları, Türkiye'de milyarca dolarlık varlıkları inceliyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre aylardır süren görüşmeler, Abu Dabi Velihat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen ay gerçekleşen telefon görüşmesinden önce başladı.

Konuya yakın üç kaynağa göre Emirlik'in en büyük fonu Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ve en yeni kurulan fonu ADQ, Türk şirketleriyle geçtiğimiz haftalarda görüşmeler yaptı. Bir kaynağa göre sadece ADQ, Türk fintech ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendiriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci en değerli halka açık şirketi olan International Holding'in (IHC) sözcüsü sağlık ve sanayi sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Sözcü "Türkiye bizim için büyük bir yatırım fırsatı olabilecek en önemli gıda işleme tesislerinden birine sahip" diye konuştu.

Bir kaynağa göre aralarında Abu Dhabi merkezli Royal Group'a ait özel yatırım şirketi Chimera Investments ve Nerve Holding'in de olduğu diğer fonlar Türkiye'yi incelerken bu fonların her biri 1 milyar dolara kadar yatırım yapabilir.

Bu arada eylül ayı başında Dubai merkezli lojistik firması Aramex, MNG Kargo'yu satın alma görüşmeleri yaptığını duyurmuştu.

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