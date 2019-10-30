'Bağımlılık ligi'nden 10 basamak düştük

Cumnuriyet’in 96. yılının kutlayan Türkiye, 97’nci yıla savunmada büyük hedeflerle giriyor. Özellikle Barış Pınarı Harekatı’nda varlığını tüm dünyaya ispatlayan ‘yerli ve milli savunma sanayii’, ‘Cumhuriyet’i koruma kararlılığı’nın göstergesi olarak her yıl kendini geliştiriyor. Öyle ki 2002 yılında savunma sanayiinde dünyanın en büyük 3. ithalatçısı olan Türkiye, ‘ithalat liginde 10 basamak gerileyerek 13. sıraya düştü. Bunun sonucunda da yerlilik oranı ise yüzde 25’ten 2018’de yüzde 5’e, bu yıl ise yüzde 70’lere yükseldi. Aynı şekilde 2002 yılında dünya savunma sanayi ihracatında 31’inci olan Türkiye atılan yerlileştirme adımları çerçevesinde ihracatta ise 14’üncü sıraya çıktı. Halen 2 milyar dolar ihracat yapan Türkiye’nin 2023 ihracat hedefi ise 10 milyar doları yakalamak.

CİROLAR 8 KAT ARTTI

2002 yılından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında, dışa bağımlılık oranının asgari seviyeye indiren Türk savunma sanayiinin cirosu ise verilen teşvikler ve destekler sonucunda 16 yılda 8 kat artarak 9 milyar dolara yaklaştı. Savunma sanayiindeki yerlileşmeyle birlikte Türkiye birçok teknolojide dünyanın önemli ülkeleri arısında listenin tepesinde yer almaya başladı. Özellikle Baykar tarafından üretilen İHA ve SİHA’lar, TUSAŞ’ın ürettiği Atak ve Gökbey sınıfında dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardı. Türkiye’nin balistik füze sistemi Bora, milli savaş gemileri, fırtına obüsleri daha birçok sistem son yılların ürünleri arasında yer alırken, Türk şirketleri bu ürünlerle dünya savunma liginde yükselişini sürdürüyor.

DEVLER LİGİNDEYİZ

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen ‘Defense News Top 100’de yer alan Türk şirketleri yerlerini sağlamlaştırdı. ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl yayımlanan ‘Defense News Top 100’ listesinde 5 Türk şirketi yer aldı. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, STM ve BMC şirketleri Defense News Top 100’ listesinde sıralamalarını yükseltti.