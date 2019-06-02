2019 ve 2023 yıllarını kapsayan Esnaf ve Sanatkârlar Stratejisi ve Eylem Planı’nda son aşamaya girilirken, hazırlanan taslakta son derece kritik hedeflere yer verildi. Bunlar arasında en dikkat çekeni, SSK kapsamındaki sigortalılarla Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılarda emekli olabilmek için aranan prim gün sayısının eşitlenmesi hedefi oldu. Prim ödeme gün sayısı işçi ve memurlarda emeklilik için 7 bin 200, Bağ-Kur’lularda ise 9 bin gün. Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek.Sosyal güvenlikte adalet komisyonunda SSK'lı çalışanla Bağ-Kur'lu çalışan arasındaki 1800 günlük yani yaklaşık 5 yıllık sürenin kalkması, bir başka ifadeyle emeklilik için gerekli prim süresinin eşitlenmesi öngörüldü. Bu durumda dezavantajlı durumun ortadan kalkması ve Bağ-Kur'lunun yasa çıktıktan sonra 5 yıl daha erken emekli olması anlamına geliyor. Yasanın bu yıl sonuna kadar yetişmesi ve çıkması bekleniyor.

YENİ İNTİBAK

Esnafa bir diğer müjdeli haber ise intibak düzenlemesi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek. Bu kapsamda, 2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur'luya şimdiye kadar 1.305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. SGK'nın taramasını yaptığı Bağ-Kur'lu sayısının 700 bin kişi olduğu bildirildi.

YENİ TEŞVİK YOLDA

2019 itibarıyla en düşük esnaf Bağ-Kur primi 700 liradan 882 lira 65 kuruşa çıktı. Primini düzenli ve günü gününe ödeyenlere yüzde 5 indirime ek olarak yeni teşvikler sağlanacak.

(Güneş)