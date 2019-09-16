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Bağ-Kur’luya çifte müjde

SGK’nın maaşını incelediği 700 binden fazla Bağ-Kur’lu var. 9 bin gün primle emekli olabilen Bağ-Kur’luya,1800 gün kazandıracak ve taban maaşları artıracak tasarı masada.

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DAHA önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nda, özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur’luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SSK arasındaki farkların eşitlenmesi gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir hem de emeklilik süresinde, emekliler arasında eşitlik sağlanacak.
 
1800 GÜN FARK VAR
 
Daha önce alınan kararla, işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı 7 bin 200, Bağ-Kur’lular için 9 bin gün olarak belirlenmişti. Sosyal güvenlikte adalet komisyonu, SSK’lı çalışanla, Bağ-Kur’lu çalışan arasındaki prim süresinin eşitlenmesini öngörmüştü. Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili tasarı hazırlandı ve bu yıl içinde Meclis’e sunulacak.
 
ESNAFA MAAŞ AYARI
 
Ayrıca SGK kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur’lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye basıldı. Bu kapsamda, emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur’lulara, bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek. 
 
(Güneş)

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