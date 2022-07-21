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Ekonomi

Bahamalar'da denize 30 bin galon petrol sızdı!

Karayipler ülkesi Bahamalar'da bir tankerden denize 30 bin galon (113,56 metreküp) petrol sızdı. Bahamalar Başbakan Vekili Chester Cooper sorunun çözümü için hükümetin tüm birimlerinin görevlendirilmesini tavsiye ettiğini açıkladı.

IHA21 Temmuz 2022 Perşembe 07:12 - Güncelleme:
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Bahamalar Başbakan Vekili Chester Cooper tarafından yapılan açıklamaya göre Sun Oil adlı şirketle anlaşmalı olan The Arabian adlı tanker gemisinden George Town kasabasındaki Eski Donanma Üssü bölgesinde yakıt boşaltma işlemi yaptığı sırada denize petrol sızıntısı gerçekleştiği belirtildi. Başbakan Vekili Cooper tankerden sızan petrolün 30 bin galon (113,56 metreküp) olduğunu ifade ederken yakıtın Great Exuma Adası'ndaki bir koyda biriktiğini söyledi.

Yaşanan olay sebebiyle ilgili bakanla görüştüğünü belirten Cooper, sorunun çözümü için hükümetin tüm birimlerinin görevlendirilmesini tavsiye ettiğini açıklarken görevlilerin sorunu en kısa sürede çözeceğini belirtti.

Başbakan Vekili Cooper ayrıca tanker gemisinin anlaşmalı olduğu Sun Oil petrol şirketi yetkilileri ile de iletişime geçtiklerini ve şirketin konuyla ilgilendiğini ifade etti.

Takımada ülkesi olan Bahamalar'daki Great Exuma Adası, beyaz kumlu plajları ve açık mavi deniziyle ünlü bir turizm bölgesidir.

  • Bahamalar
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