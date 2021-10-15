Bahreyn: Türkiye ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

AA 15 Ekim 2021 Cuma 12:42 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 12:42

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Bahreyn İş Adamları Derneği yöneticilerinin Türkiye ziyareti kapsamında Türkiye-Bahreyn Çalışma Yemeği'ni, Bahreyn İş Adamları Derneği (BBMA) Başkanı Ahmed Bin Hindi ve beraberindeki heyetin katılımlarıyla DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı Bilgün Gürkan ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Mandarin Oriental Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen toplantıda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gürkan, Bahreynli iş insanlarının Türkiye'de farklı sektörlerde de iş yapmak istediklerini söyledi. Bahreynli iş insanlarının ilgi duyduğu sektörlere yönelik bilgiler veren Gürkan, "Yazılım, otomotiv, gıda, ayakkabı, teknoloji ve dijital gibi farklı konularda da şirketlerle bir araya gelmek istediler. Aynı zamanda mobilya, tekstil, gıda gibi konularla da görüşmeye devam ettiler. Buraya gelmeden önce Anadolu'da bazı şehirleri ziyaret ettiler. Orada da farklı sektörlerde şirketleri ziyaret ettiler. Bahreyn iş insanları bugün itibariyle tekrar Türkiye ile ilişkileri arttırmanın ne kadar önemli olduğunu bize söylediler." diye konuştu.

İki yıldır Türkiye ile Bahreyn arasında vize problemi yaşandığına değinen Gürkan, "Bahreyn, Türklere vize vermiyordu. Bahreynli iş insanlarının bahsettiğine göre 2-3 hafta evvel Manama Büyükelçimiz Esin Çakıl, Bahreyn kralını ziyaret ediyor. Bahreyn Kralı ben bu sorunu çözeceğim diyor ve iş insanları, vize problemimizin çözüldüğünden bahsettiler. Bu sorunun çözülmesi bizler için çok önemli. Bu sorunun çözülmesinin ticaretimizin artmasında çok büyük katkısı olacağına inanıyorum." dedi.

- AMAÇ İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİ ARTIRMAK

İki ülke arasındaki ticaret hacmine dair bilgi veren Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020'de 201 milyon dolar ihracatımız var. 178 milyon dolar da ithalatımız var. Yani 379 milyon dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Körfez ülkelerinin hepsi genelde ithalatla dönen ülkelerden oluşuyor. Bahreyn yüzölçümü olarak küçük bir ülke ve aynı zamanda ada olduğu için üretim daha çok alüminyum tarafında yoğunlaşmış. Onun için diğer sektörlerdeki üreticiler daha çok şirketlerin distribütörü olarak ithalatla dönüyor. Türkiye'nin ithalatı bütün körfez ülkelerinde ve Bahreyn'de de yüzde 5'i geçmiyor.

Bahreynliler, Türk ürünlerini çok seviyor fakat yıllarca Amerika, İngiltere ve Çin'in markalarına alıştıkları için bu trendi değiştirmek çok kolay olmuyor. O yüzden biz hem DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi olarak, hem de DEİK/Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri olarak özellikle Körfez ve Orta Doğu'da uzun zamandır bu tip aktiviteler yaparak farkındalığı arttırıp birebir iş danışıklıklarını artırmaya çalışıyoruz. Böylece yeni markalar ve yeni şirketlerle tanışıklık arttıkça bizim de ticaret hacmimiz artıyor. Bahreyn'in Suudi Arabistan ve Amerika ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor. Türk şirketlerinin de Bahreyn ile iş ilişkisini geliştirmesi önemli. İş Konseyi olarak, Ticari Diplomasi mottosu ile iş ilişkilerimizin iş ve yatırım alanlarında gelişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Gürkan, Türklerin Bahreyn'de tekstil, gıda ve mobilya sektörlerinde daha çok kendilerini gösterdiğini belirterek, "Bahreyn'deki şirketler, Türkiye'deki yazılım ve bankaların ödeme sistemleri gibi konularda çok ilgililer. Onlar da zaman içerisinde bu konularda ülkemize yatırım yapabilirler ya da bizim bu alanda iş yapan şirketlerimiz orada yatırım yapabilirler" şeklinde konuştu.

- İHRACAT VE İTHALAT ALANLARINI GENİŞLETMEK İSTİYORUZ

Bahreyn İş Adamları Derneği (BBMA) Başkanı Ahmed Bin Hindi ise, etkinliğin en büyük amacının Türk şirketlerle iletişime geçmek, fırsatları konuşmak ve Türkiye'de iş dünyasının işleyişini anlamak olmadığını söyledi. Bahreyn hakkında Türk iş insanlarına bilgi verdiklerini belirten Bin Hindi, "Bahreyn'de iş dünyasının nasıl olduğu ve iş yapmanın ne kadar kolay olduğu konusunda iş insanlarına bilgiler verdik. Türkiye gıda sektöründe çok önemli bir ülke. Bu da bizim ihtiyaçlarımıza uygun bir şey. Biz çok fazla gıda ürünü ithal ediyoruz. Daha pek çok ürün ithal ediyoruz. Şu anda Türkiye'den belli ürünlere ithalat çok sınırlı. Türkiye'den 4-5 alanda ithalat yapıyoruz sadece. Biz bu alanları genişletmek istiyoruz. Biz de Türkiye'ye sadece petrol ve alüminyum gibi belli ürünleri ihraç edebiliyoruz. Bu yüzden ihracatımızı da genişletmek istiyoruz." diye konuştu.