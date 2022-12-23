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Ekonomi

Bakan açıkladı! Asgari ücret sonrası fiyat artışlarına sıkı denetim: ''En ağır idari cezalar uygulanacak''

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

AA23 Aralık 2022 Cuma 16:35 - Güncelleme:
Bakan açıkladı! Asgari ücret sonrası fiyat artışlarına sıkı denetim: ''En ağır idari cezalar uygulanacak''
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Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığının, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerini yoğunlaştırdığını belirten Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

  • Ticaret Bakanı Mehmet Muş
  • asgari ücret
  • haksız fiyat artışları

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