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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan çiftçilere kredi müjdesi: Yüzde 9 faiz oranıyla 5 yıla kadar yapılandırılacak

Bakan Berat Albayrak, '2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık. Türkiye 2019'un son çeyreğinde %5 büyüyecek. 2019 yılında %0,5'lik pozitif büyümeyi yakalayacağız' dedi. Çiftçilere kredi müjdesi veren Bakan Albayrak, 'Yüzde 9 faiz oranıyla 5 yıla kadar yapılandırılacak' dedi.

09.01.2020  11:53 - Güncelleme: 09.01.2020  13:03

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları: 

Bakan Albayrak, "2019 yılında %0,5'lik pozitif büyümeyi yakalayacağız. Türkiye küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeyecek bir ekonomik altyapıyı ve değişimi ortaya koymak zorunda. Türkiye 2019'un son çeyreğinde %5 büyüyecek. 2019 yılında %0,5'lik pozitif büyümeyi yakalayacağız. 2020'de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz." dedi.

ALBAYRAK'TAN ÇİFTÇİLERE KREDİ MÜJDESİ

Bakan Albayrak, çiftçilerin kredi geri ödemelerinde yapılandırma ve uzun vade müjdesi verdi.

Albayrak, “Çokça sıkça geliyor. Özellikle tarım alanındaki üreticilerimizden sıkça gelen bir talep. Diyoruz ki doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimiz Ziraat bankasından kullandıkları kredilerin tümü için yüzde 9 faiz oranı ile 5 yıla kadar, uzun vade istiyorlardı bizden. Yeniden vadelendirebilecekler artık” dedi.

Bakan Albayrak, "Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasından kullandığı kredilerin tümü için önemli bir müjde." ifadelerini kullandı.

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