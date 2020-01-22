Bakan Albayrak: 2020 ertelenen yatırımların hayata geçtiği bir yıl olacak

22.01.2020 14:33 - Güncelleme: 22.01.2020 15:04

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos Zirvesi'nin ikinci gününde önemli açıklamalarda bulundu;

Biz dün akşam itibariyle geleneksel yemeğe katıldık. Dünyanın dört bir yanından liderler, iş dünyasının temsilcileriyle yemekte bir araya geldik. Bugün mevkidaşlarımız, gerek ekonomi ve finans dünyasının önemli temsilcileriyle bir araya geldik, geleceğiz. Bu yıl 50'inci yıl olması nedeniyle önemli bir yıl. 50'inci yüzyılın artık ekonomik ve finansal okumaları bu yüzyılda biraz değişti. Dünya ciddi bir yeni arayış içerisinde.

Biz Türkiye'nin gündemi açısından önemli görüşmeler yürütüyoruz. Amerika - Çin mutabakatı; faz 1 ve 2-3'ün konuşulduğu, ABD seçim sonuçlarını çok yakından takip ediyoruz. Küresel ekonomiyi çok etkileyecek bu süreç. Geçen yıla göre Türkiye gayet olumlu ve pozitif. Türkiye'nin 1,5 yıllık süreçte yaşadığı istikrarsız iklim, farklı farklı ataklar, kur saldırıları üzerinde Türkiye'nin önünde çok olumlu bir süreç var.

Geçen yıl yaptığımız görüşmelerde, söylediğimiz ne kadar söylem varsa bir çoğu ile ilgili olumlu görüş alıyoruz. Bu hafta başında yıl değerlendirme toplantısında da ifade ettim. Türkiye özellikle Ağustos'tan bugüne kadar rakip benchmark araçlarının hepsinden açık ara çok daha getiri anlamında öne çıktığı bir yılı geçirdik. Türk varlıklarına güvenenlerin ciddi anlamda kazandığı bir süreç. Tabi yabancı yatırımcıların dikkatinden kesinlikle kaçmıyor. Gayet olumlu geçiyor özetlersek