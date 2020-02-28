Bakan Albayrak: 2020'de %5'lik büyüme hedefimize ulaşacağız

28 Şubat 2020 Cuma11:57 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 11:57

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mal ve hizmet ihracatımız %6,4 artarken, aynı alandaki ithalatımız ise %3,6 azaldı. Büyümenin detayları, katma değerli üretim, ihracata ve istihdama dayalı model hedefimize de başarı ile ilerlediğimizi gösteriyor. Beş çeyrektir daralan makine-teçhizat yatırımları 4. çeyrekte %11,7 büyüdü. Yine beş çeyrektir negatif seyreden yurt içi talebin büyümeye katkısı 4,2 puan oldu. Bu veriler güvenin arttığını, yatırımların devreye alındığını ve üretimde güçlü toparlanmanın başladığını gösteriyor. Son olarak, 2019 yılı bütçe açığının milli gelire oranı da %2,89 olarak gerçekleşirken, bu alandaki hedefimizi (%2,9) de yakalamış olduk. 4. çeyrekle başlayan yıllık bazda büyüme ivmemizi koruyacak ve arzu ettiğimiz model çerçevesinde 2020'de %5'lik büyüme hedefimize ulaşacağız." dedi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Bir kez daha İdlib'deki alçak saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

