Bakan Albayrak: 5 banka aracılığıyla pazartesi günü altın tahvil ihracı yapılacak
Bakan Albayrak: Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz. 5 banka aracılığıyla pazartesi günü altın tahvili ihracı yapılacak.
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz. 5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak" dedi.
Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 14, 2018
5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak. pic.twitter.com/63QnvyGijm
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