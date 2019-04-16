Bakan Albayrak: Kıdem tazminatında tüm paydaşların mutlu olacağı bir formül üreteceğiz
ABD'de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Kıdem tazminatında tüm paydaşların mutlu olacağı bir formül üreteceğiz.'' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'de ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- Seçimsiz dönemin avantaj olduğunu dile getiren çok oldu
- İstanbul seçimleri tekrarlansa bile yatırım konusunda bir fark yaratmaz.
- Bugüne kadarki en başarılı yatırımcı toplantısıydı.
- Türkiye'de yatırım yapanları mutlu edecek ortam oluşturacağız.
- Kıdem tazminatında tüm paydaşların mutlu olacağı bir formül üreteceğiz.
- IMF toplantılarında kota reformunu ele aldık.
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