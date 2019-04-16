Bakan Albayrak: Kıdem tazminatında tüm paydaşların mutlu olacağı bir formül üreteceğiz ABD'de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Kıdem tazminatında tüm paydaşların mutlu olacağı bir formül üreteceğiz.'' dedi.