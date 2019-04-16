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Bakan Albayrak: Kıdem tazminatında tüm paydaşların mutlu olacağı bir formül üreteceğiz

ABD'de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Kıdem tazminatında tüm paydaşların mutlu olacağı bir formül üreteceğiz.'' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'de ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
 
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
 
- Seçimsiz dönemin avantaj olduğunu dile getiren çok oldu
 
- İstanbul seçimleri tekrarlansa bile yatırım konusunda bir fark yaratmaz.
 
- Bugüne kadarki en başarılı yatırımcı toplantısıydı.
 
- Türkiye'de yatırım yapanları mutlu edecek ortam oluşturacağız.
 
- Kıdem tazminatında tüm paydaşların mutlu olacağı bir formül üreteceğiz.
 
- IMF toplantılarında kota reformunu ele aldık.

O mazbatalar iptal edildi

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