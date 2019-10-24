22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7553
  • 6,4144
  • 277.251
  • 100447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bakan Albayrak açıkladı: Türkiye 10 basamak birden yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin, Dünya Bankasının hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 43. sıradan 33. sıraya yükseldiğini belirterek, 'Reformlarımızı sürdüreceğiz. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye'nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız.' ifadesini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Dünya Bankasının hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) geçen yıl sağlanan 17 basamaklık yükselişle 60. sıradan 43'üncü sıraya çıktığını anımsattı.

Bankanın bugün açıklanan 2020 raporuna göre Türkiye'nin 10 sıra daha yükselerek 33. sıraya yerleştiğini bildiren Albayrak, şunları kaydetti: "Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz iş yapma kolaylığı reform çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB'u tebrik ediyorum. Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye'nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız."

 

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı´nda görüştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK'nın gelir kaynağına ağır darbe!

PKK'nın gelir kaynağına ağır darbe!

LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi açıklandı

LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi açıklandı

D-100'de feci kaza: Aracın içinde kopan parmakları aradılar

D-100'de feci kaza: Aracın içinde kopan parmakları aradılar

Yargı reform paketi Resmi Gazete'de

Yargı reform paketi Resmi Gazete'de

Hakime ağlatan mektup: Beni babama verin saçlarımı örüyor

Hakime ağlatan mektup: Beni babama verin saçlarımı örüyor

Kendi restoranında yiyen aşçıya 14 bin euro vergi cezası

Kendi restoranında yiyen aşçıya 14 bin euro vergi cezası

Katolik rahipten Pakdil’e Kudüs övgüsü

Katolik rahipten Pakdil’e Kudüs övgüsü

Türkülü ‘mühür şov’da başkatibe ceza yok

Türkülü ‘mühür şov’da başkatibe ceza yok
 

POPÜLER HABERLER

Teröristler karargah olarak kullanıyordu! Şimdi Türk bayrağı dalgalanıyor

Teröristler karargah olarak kullanıyordu! Şimdi Türk bayrağı dalgalanıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en tehlikeli pazarı! Ortasından tren geçiyor...

Dünyanın en tehlikeli pazarı! Ortasından tren geçiyor...

15 dakika pişiriliyor, şifa deposu... Özellikle sonbaharda tüketiliyor

15 dakika pişiriliyor, şifa deposu... Özellikle sonbaharda tüketiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA