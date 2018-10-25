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Bakan Albayrak: Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneridir

Bakan Albayrak, Alman meslekdaşı ile ortak açıklama yapıyor. Biz ekonominin her alanında iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneridir. Bu süreç her geçen gün güçlenerek devam ediyor' dedi.

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Bakan Albayrak'ın açıklamasından bazı satırbaşları:

Nürnberg'de polisin orantısız şiddetiyle hayatını kaybeden Ümit Dursun'un haberiyle sarsıldık. Bunların son bulmasını temenni ediyoruz 

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