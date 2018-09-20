Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Bankalarda yeniden yapılandırma pazartesi başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

Öncelikle sözlerime başlamadan A Para'ya yayın hayatında başarılar diliyorum.

EKİM'DEN İTİBAREN ENFLASYON DÜŞECEK

Toplumun her kesimi enflasyon ile mücadelenin içerisinde. Enflasyonu tekrar aşağı çekmemiz lazım. Ekim'den itibaren enflasyon düşmeye başlayacak.

TÜRKİYE TOPLAM BORÇLULUKTA İYİ DURUMDA

Biz bir resmi doğru okuyacağız ki doğru aksiyon alalım. OECD ortalamasına göre iyi performans sergiliyor. Vatandaşımızın borcu bile bu anlamda da Türkiye'nin temeli sağlam. Bankacılık ve reel sektör.... Yakından takip ediyoruz. Gerçek resmi çekmemiz önemli. Yakından takip etmemiz gerekiyor. Özel sektör ve bankacılık... Hepsini bir pakete koyduğumuzda kamu, özel, bankacılık, hane halkı hepsi yüzde 136'larda. Gelişmekte olanlarda yüzde 211, dünyada ise yüzde 318. Türkiye toplam borçlulukta çok iyi bir performans sergiliyor.

SAĞLIKLI BANKACILIK ŞART

Sağlıklı bir ekonomi için sağlıklı bir bankacılık şart. Pazartesi günü mali durum tespit çalışması başlatacağız. Türkiyenin temeli sağlam. Ekonomide resmi doğru çekip, atılması gereken adımlar atılacak. Resmi doğru çekmek için rakamları doğru okumak lazım.

KAMU BANKALARINDA SIKINTI YOK

Rakamları doğru teşhis etmemiz gerekiyor. Kısa vadede özel sektörün artı 4 milyar pozisyonu var, eksi yok. Bankacılık, sermaye yeterlilik o noktalarda da yok. Kur riski oluşturan firmalar mesela onlarda da bir sıkıntımız yok. Daha küçük firmalarla ilgili de Merkez Bankamız bir düzenleme yaptı. Likidite ve ihtiyaç önemli nokta. Kamu bankalarında da sıkıntı yok. Finansman ihtiyacı anlamında da sıkıntı yok. Özel bankalardan da gayet güzel haberler alıyoruz.

TÜRKİYE'NİN BİLANÇO DÜZEYİ ÇOK GÜÇLÜ

Tüm bu süreçlerde Türkiye'nin bilanço düzeyi çok güçlü. Özel sektör üzerinde yurt dışı kaynaklı firma bazında baktığımızda yüzde 70-80'di yüzde 95'in üzerinde rakam 0 risk döviz pozisyonu taşıyan kredi düzeyi. Gerek vade, gerek enstrüman cinsinden anlıyorsunuz. Türkiye'nin en kötü senaryoda bile okuduğunuzda Türkiye'nin toplam borçluluğu gelişmiş ülkeleri bile saymıyorum, gelişmekte olan ülkelerin yarısı kadar. İletişim algı... İyi daha iyi daha iyi olacak. Bunu doğru okumamız lazım. Türkiye bir testten geçiyor. Resmi çok iyi görmemiz lazım.

PAZARTESİ BANKALARDA YAPILANDIRMA BAŞLAYACAK

Ağustos ayında BDDK bir bildiri yayınladı. Piyasa kredi hacmi itibariyle yüzde 90'ını geçen bankalar için süreç başladı. Yüzde 10'luk kısım ise yurt dışında olduğu için onlarda tamamlayacak. BDDK'nın aldığı bu karar çerçevesinde çizilen bu süreci bankalarımız, bu prensipler içinde kur dalgalanması kaynaklı firmalarımızın hepsi ile tek tek tahrip edici etkileri, yok edici yeniden yapılandırma sürecine başladı. Buradaki bankaların tamamıyla tek tek, birlikte görüştük. Bu süreçte en önemli nokta banka ve bilançoların muhafaza edilmesi gibi reel sektörün de aynı gemide olduğudur. Bunun ötesinde bu süreci güçlü yürütmek adına önemli bir adım. Bu süreç Pazartesi itibariyle hızlı bir şekilde hayata geçirilecek.