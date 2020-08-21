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Ekonomi

Bakan Albayrak: Buradaki mevcut keşiften sonra cari açığı Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Buradaki mevcut keşiften sonra cari açığı Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız.' dedi.

21 Ağustos 2020 Cuma 15:28 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 15:28
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