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Bakan Albayrak: Bütçe disiplininden taviz vermeden hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Sayın Cumhurbaşkanımız 2019’u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz' dedi.

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