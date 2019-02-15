Bakan Albayrak: Ocak ayı bütçe fazlası önemli oranda fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ocak 2019 Bütçe Gerçekleşmeleri’ne ilişkin bir rapor yayımlayarak, “Her gerçekleşme ve her gösterge, bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor.” dedi.

Resmi Twitter hesabından söz konusu istatistiklerin bulunduğu bir grafik yayımlayan paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, “Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu.” sözlerini kullandı.

Söz konusu grafikte bütçe fazlasının Ocak 2019’da bir önceki yıla büyük oranda artış gösterdiği görülürken, Ocak 2018’de 1,7 milyar lira olan bütçe fazlası, Ocak 2019’da 5,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı fazla Ocak 2018’de 7,7 milyar lira olurken, Ocak 2019’da 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirlerinin yüzde 66,6 artış gösterdiği görülen grafikte, Ocak 2018’de 58,2 milyar lira olan gelirlerin Ocak 2019’da 97 milyar lira olduğu gözlendi.