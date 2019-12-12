Bakan Albayrak duyurdu: Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu
Bakan Albayrak, 'Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak.' dedi.
Bakan Albayrak, "Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak." dedi.
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