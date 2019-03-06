Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş dünyasına sesleniyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Adım Adım Ekonomi Kocaeli' programında konuşuyor.
Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları;
-Dengelenme sürecinin önemli ayağı da enflasyon oranında kaydedilen başarıdır
-2019 yılının enflasyonu hedef enflasyonumuzun altında gerçekleşecek
-Bankalarımızın ve reel sektörümüzün her zaman yanında olacağız
- Konkordato isteyen firma sayılarında düşüşler sağlandı
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